Skrifar undir hjá Haukum

Sigrún Björg Ólafsdóttir hefur skrifað undir tveggja ára samning við Íslandsmeistara Hauka í körfubolta.
Sigrún kom til liðsins fyrir úrslitakeppnina í fyrra og hjálpaði liðinu að vinna einvígið gegn Njarðvík. Hún er 24 ára og ólst upp hjá félaginu áður en hún hélt út í háskólabolta árið 2020.
„Við erum gríðarlega ánægð að fá Sigrúnu aftur í Haukaliðið. Hún er uppalin Haukakona, vann með okkur Íslandsmeistaratitilinn á síðasta tímabili og þekkir stelpurnar og metnaðinn sem er í félaginu. Hún er frábær varnarmaður og mun styrkja okkur verulega báðum megin vallarins,“ var haft eftir Emil Barja þjálfara liðsins í tilkynningu félagsins.