Íþróttir | Körfubolti | mbl | 8.8.2025 | 10:20

Skrifar undir hjá Haukum

Sigrún Björg Ólafsdóttir kom til Hauka fyrir úrslitaeinvígið í fyrra.
Sigrún Björg Ólafsdóttir kom til Hauka fyrir úrslitaeinvígið í fyrra. mbl.is/Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Sigrún Björg Ólafsdóttir hefur skrifað undir tveggja ára samning við Íslandsmeistara Hauka í körfubolta.

Sigrún kom til liðsins fyrir úrslitakeppnina í fyrra og hjálpaði liðinu að vinna einvígið gegn Njarðvík. Hún er 24 ára og ólst upp hjá fé­lag­inu áður en hún hélt út í há­skóla­bolt­a árið 2020.

„Við erum gríðarlega ánægð að fá Sigrúnu aftur í Haukaliðið. Hún er uppalin Haukakona, vann með okkur Íslandsmeistaratitilinn á síðasta tímabili og þekkir stelpurnar og metnaðinn sem er í félaginu. Hún er frábær varnarmaður og mun styrkja okkur verulega báðum megin vallarins,“ var haft eftir Emil Barja þjálfara liðsins í tilkynningu félagsins.

