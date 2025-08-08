Styrmi lofað stóru hlutverki á Spáni

Styrmir Snær Þrastarson, landsliðsmaður í körfubolta, er genginn til liðs við Zamora í næstefstu deild Spánar.
Styrmir er 23 ára gamall og kemur til liðsins frá belgíska félaginu Belfius Mons en hann er uppalinn hjá Þór í Þorlákshöfn.
Hann var kynntur til leiks hjá Zamora í síðustu viku.
Hvernig líst þér á liðið?
„Bara mjög vel. Mér var lofað stóru hlutverki og liðið er á flottum stað,“ sagði Styrmir í viðtali við mbl.is í dag.
Hann var einnig orðaður við Íslandsmeistara Stjörnunnar en valdi að fara til Spánar.
„Mig langaði að halda áfram úti í staðinn fyrir að koma heim og mér leist mjög vel á þetta lið.“
Nokkrir í íslenska landsliðinu spila á Spáni og Jón Axel Guðmundsson vann B-deildina með San Pablo Burgos á síðasta tímabili.
„Jón Axel spilaði í henni í fyrra og er búinn að segja mér helling um hana og svo er ég nálægt honum og Tryggva á Spáni. Þetta er sterk deild og hentar mér vel.“