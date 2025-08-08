Íþróttir | Körfubolti | mbl | 8.8.2025 | 13:21 | Uppfært 13:36

Styrmi lofað stóru hlutverki á Spáni

Styrmir Snær Þrastarson landsliðsmaður í körfubolta.
Styrmir Snær Þrastarson landsliðsmaður í körfubolta. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Ásta Hind Ómarsdóttir

astahind@mbl.is

Styrm­ir Snær Þrast­ar­son, landsliðsmaður í körfu­bolta, er genginn til liðs við Zamora í næ­stefstu deild Spán­ar. 

Styrmir er 23 ára gamall og kemur til liðsins frá belg­íska fé­lag­inu Belfius Mons en hann er upp­al­inn hjá Þór í Þor­láks­höfn.

Hann var kynntur til leiks hjá Zamora í síðustu viku.

Hvernig líst þér á liðið?

„Bara mjög vel. Mér var lofað stóru hlutverki og liðið er á flottum stað,“ sagði Styrmir í viðtali við mbl.is í dag.

Hann var einnig orðaður við Íslandsmeistara Stjörnunnar en valdi að fara til Spánar.

„Mig langaði að halda áfram úti í staðinn fyrir að koma heim og mér leist mjög vel á þetta lið.“

Nokkrir í íslenska landsliðinu spila á Spáni og Jón Axel Guðmundsson vann B-deildina með San Pablo Burgos á síðasta tímabili.

„Jón Axel spilaði í henni í fyrra og er búinn að segja mér helling um hana og svo er ég nálægt honum og Tryggva á Spáni. Þetta er sterk deild og hentar mér vel.“

mbl.is
