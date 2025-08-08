„Sumarfílingur“ í fyrri leik Íslands

„Þetta voru góðir leikir fyrir okkur til að koma okkur í leikform og sjá hvernig menn eru,“ sagði landsliðsmaðurinn í körfubolta Tryggvi Snær Hlinason um tvo vináttuleiki Íslands gegn Ítalíu og Póllandi síðustu helgi.
Ísland tapaði báðum leikjunum, fyrri leikurinn gegn Ítalíu endaði 87:61 og seinni gegn Póllandi endaði 92:90.
„Mér fannst við gera mjög vel í báðum leikjunum, það var smá hik eða „sumarfílingur“ í fyrri leiknum en við tókum vel á því og sýndum hvað við gátum, svo var Póllandsleikurinn mjög flottur, sérstaklega ungu strákarnir sem fengu að sýna sig, aðrir leikmenn fengu að hvíla sig aðeins eftir sumarið. Gaman að taka tvo alvöru leiki og svo eru tveir eftir,“ sagði Tryggvi Snær í samtali við mbl.is.
Tryggvi spilaði ekki seinni leikinn á móti Póllandi.
„Ég reif kálfann á mér í fyrra og var ekki búinn að spila leik í fjóra mánuði þannig ég hafði ekki beint áhuga á að byrja bara á tveim hörkuleikjum í röð á tveimur dögum. Svo var þetta líka kannski taktík, við vorum að spila á móti liði sem við mætum á EM svo við hristum aðeins upp í því hvernig við spilum en ég held þetta hafi verið gott bæði fyrir okkur sem heild og sem leikmenn. Það er alltaf pínu erfitt að sitja og horfa á en það var gaman að horfa á leikmennina sem stóðu sig ekkert smá vel í þeim leik.