Tap gegn Úkraínu á EM

Íslenska U16 ára landslið karla í körfubolta tapaði 81:77 gegn Úkraínu á Evrópumótinu í B-deild í Norður-Makedóníu í kvöld.
Ísland er á botni C-riðils en liðið hefur tapað báðum leikjum sínum hingað til.
Ísland var sex stigum undir eftir fyrsta leikhluta, staðan þá 19:13, og níu stigum undir í hálfleik, 37:28.
Úkraína jók forskotið í þriðja leikhluta sem endaði 60:44 en íslenska liðið átti ágæta endurkomu í fjórða leikhluta og skoraði 33 stig gegn 21 stigi Úkraínu en það dugði ekki til.
Benóní Andrason var stigahæstur í íslenska liðinu með 19 stig og auk þess tók hann níu fráköst og gaf fjórar stoðsendingar. Steinar Rafnarsson var þar á eftir með 17 stig, Daníel Snorrason skoraði 11 stig og Kormákur Jack 10 stig.