Tryggvi ætlar að vinna „mont-keppnina“

Íslenska karlalandsliðið í körfubolta mætir Svíþjóð næstkomandi fimmtudag og Portúgal degi seinna í vináttuleikjum fyrir EM, sem fram fer í Kýpur, Finnlandi, Póllandi og Lettlandi og hefst í lok ágúst.
„Svíþjóð og Portúgal eru lið sem eru svona á pari við okkur. Mér finnst leikurinn á móti Svíþjóð sérstaklega áhugaverður, ég á fjóra, fimm vini í þessu liði og þekki sex eða sjö leikmenn vel svo þetta er persónulegt fyrir mig, vinna montkeppnina eða þannig, geta aðeins að nuddað þeim upp úr því ef við vinnum.
Þetta eru spennandi leikir, hörkugóð lið og glæsilegt fyrir okkur að fá að mæta þeim.
Leikirnir eru síðustu vináttuleikir liðsins fyrir Evrópumótið sem hefst í lok ágúst. Þetta er annað Evrópumótið sem Tryggvi fer á og hann er með háar væntingar.
„Ég er með mjög háar og góðar væntingar. Þetta eru ógeðslega erfiðir leikir, það er alveg hægt að segja það, og við förum inn í þessa leiki bara flesta, ef ekki alla sem „underdogs“, held ég, en ég hef fulla trú á þessum hóp og þessu liði að geta tekið vel á þessu og vonast til að við getum náð einum eða tveim stigum og fara áfram.“