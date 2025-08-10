Íþróttir | Körfubolti | mbl | 10.8.2025 | 22:02

Misjafnt gengi hjá mótherjum Íslands

Það styttist í að Martin Hermannsson og félagar hans í landsliðinu hefji leik á EM. mbl.is/Ólafur Árdal

Nokkrir af mótherjum Íslands á Evrópumótinu í körfuknattleik karla sem hefst í lok ágúst voru í eldlínunni í dag.

Pólverjar sigruðu Svía 74:72 fyrr í dag, Slóvenar sem léku án stórstjörnu sinnar Luka Doncic, lutu í lægra haldi gegn Þjóðverjum 80:70 og Ísrael vann öruggan sigur á Grikkjum 75:58.

Ísland er í D-riðli á EM í Katowice í Póllandi ásamt Frakklandi, Slóven­íu, Póllandi, Belg­íu og Ísra­el.

Framundan hjá íslenska liðinu eru tveir vináttuleikir við Svíþjóð og Portúgal. Eftir þá leiki kemur í ljós hvaða tólf leikmenn Craig Pedersen landsliðsþjálfari Íslands mun velja í lokahóp sinn, en fyrsti leikur á Evrópumótinu er gegn Ísrael fimmtudaginn 28. ágúst.

