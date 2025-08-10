Naumt tap gegn Tyrkjum

Íslenska kvennalandsliðið í körfuknattleik skipað leikmönnum 20 ára og yngri mátti sætta sig við tap, 96:76, gegn Tyrkjum en leikið var um sjöunda sætið í A-deild EM 2025 í Portúgal í kvöld.
Íslenska liðið byrjaði leikinn vel og var með forystu 28:18 eftir fyrsta leikhluta. Staðan í hálfleik var svo 43:40, íslenska liðinu í vil.
Tyrkir tóku hins vegar yfirhöndina í síðari hálfleik og komust mest þrettán stigum yfir 64:51, og að loknum þriðja leikhluta var staðan 62:51 fyrir Tyrkjum.
Íslenska liðið náði að koma muninum niður í sex stig, 68:62, í fjórða leikhluta, en nær komust þær ekki og lokatölur 73:65 fyrir Tyrkjum.
Kolbrún María Ármannsdóttir var stigahæst með 18 stig og Rebekka Steingrímsdóttir næststigahæst með 11 stig. Anna Magnúsdóttir og Sara Boama komu næstar með 9 stig hvor. Sara var frákastahæst í íslenska liðinu og tók 8 fráköst.