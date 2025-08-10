Íþróttir | Körfubolti | mbl | 10.8.2025 | 19:30

Naumt tap gegn Tyrkjum

Kolbrún María Ármannsdóttir var stigahæst í íslenska liðinu og skoraði 18 stig í kvöld. Ljósmynd/FIBA

Íslenska kvenna­landsliðið í körfuknatt­leik skipað leik­mönn­um 20 ára og yngri mátti sætta sig við tap, 96:76, gegn Tyrkjum en leikið var um sjöunda sætið í A-deild­ EM 2025 í Portúgal í kvöld.

Íslenska liðið byrjaði leikinn vel og var með forystu 28:18 eftir fyrsta leikhluta. Staðan í hálfleik var svo 43:40, íslenska liðinu í vil. 

Tyrkir tóku hins vegar yfirhöndina í síðari hálfleik og komust mest þrettán stigum yfir 64:51, og að loknum þriðja leikhluta var staðan 62:51 fyrir Tyrkjum.

Íslenska liðið náði að koma muninum niður í sex stig, 68:62, í fjórða leikhluta, en nær komust þær ekki og lokatölur 73:65 fyrir Tyrkjum.

Kol­brún María Ármanns­dótt­ir var stiga­hæst með 18 stig og Rebekka Steingrímsdóttir næststigahæst með 11 stig. Anna Magnúsdóttir og Sara Boama komu næstar með 9 stig hvor. Sara var frákastahæst í íslenska liðinu og tók 8 fráköst. 

