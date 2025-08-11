Íþróttir | Körfubolti | mbl | 11.8.2025 | 13:25

Fyrsti sigur strákanna á EM

U16 ára landsliðið fyrir leikinn í dag.
U16 ára landsliðið fyrir leikinn í dag. Ljósmynd/FIBA

Íslenska drengjalandsliðið í körfuknattleik sigraði Holland, 82:69, á Evrópumóti U16 í B-deild í Skopje, Makedóníu.

Þetta er fyrsti sigur strákanna á mótinu en hingað til höfðu þeir tapað naumlega gegn Króatíu, Danmörku og Úkraínu. 

Leikurinn var jafn og spennandi frá byrjun en Ísland var undir eftir fyrsta leikhluta 17:13 en kom til baka og staðan í hálfleik var 29:33 fyrir íslensku strákunum.

Þriðji leikhluti var hnífjafn og bæði lið skoruðu 24 stig. Í fjórða leikhluta var íslenska liðið með yfirburði og vann leikinn 82:69.

Steinar Rafnsson og Benóní Andrason voru stigahæstir með 18 stig hvor.


