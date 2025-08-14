Góður sigur á Svíum

Ísland vann góðan sigur á Svíþjóð, 73:70, á alþjóðlegu móti karla í körfuknattleik í Portúgal í kvöld.
Staðan var 36:34 Íslandi í vil í hálfleik en jafnræði var á milli liðanna mest allan seinni hálfleikinn þó Svíar væru með frumkvæðið.
Ísland náði síðan að koma til baka og snúa leiknum sér í vil en Martin Hermannsson fékk síðan á sig sína fimmtu villu og þurfti að ljúka leik.
Ísland hélt þó út og vann þriggja stiga sigur en Svíþjóð fékk tækifæri til að jafna.
Jón Axel skoraði 15 stig fyrir Ísland en Martin skoraði 14.
Íslenska liðið mætir síðan Portúgal annað kvöld.