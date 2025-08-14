Íþróttir | Körfubolti | mbl | 14.8.2025 | 13:20

Ísland fór niður um fjögur sæti

Alþjóðlega körfuboltasambandið FIBA gaf út nýjan heimslista í dag og kvennalandsliðið féll niður um fjögur sæti.

Ísland var í 62. sæti en er komið niður í 66. sæti á heimslistanum. Ísland heldur 31. sæti á Evrópulistanum.

Efstu fjögur sæti heimslistans eru eins með Bandaríkin í fyrsta sæti, Ástralíu í öðru, Frakklandi þriðja og Kína í fjórða en Belgía tók fimmta sætið af Spánverjum.

Ísland var í þriðja styrkleikaflokki þegar dregið var í riðla í undankeppni Evrópumótsins árið 2027 í júlí og er með Serbíu og Portúgal í riðli. Leikirnir fara fram í nóvember á þessu ári og mars á næsta ári.

