Naumt tap í seinni leiknum í Portúgal

Íslenska karlalandsliðið í körfubolta mátti þola tap, 83:79, gegn Portúgal í seinni leik sínum á alþjóðlegu móti í Braga í kvöld.
Leikurinn var í járnum nær allan tímann en Portúgal lagði grunninn að sigrinum með 24:16 sigri í þriðja leikhluta og hafði að lokum betur eftir spennandi lokamínútur.
Tryggvi Snær Hlinason var stigahæstur í íslenska liðinu með 16 stig og tók hann einnig átta fráköst. Martin Hermannsson kom næstur með 13 stig og níu stoðsendingar.
Orri Gunnarsson skoraði tólf stig og þeir Elvar Már Friðriksson og Jón Axel Guðmundsson gerðu átta stig hvor.
Næst á dagskrá hjá íslenska liðinu er ferðalag til Litháens þar sem liðið leikur við heimamann í síðasta leiknum fyrir lokamót EM sem hefst í lok ágúst.
Fyrsti leikur Íslands á EM er gegn Ísrael 28. ágúst. Belgía, Pólland, Slóvenía og Frakkland eru einnig í riðlinum.