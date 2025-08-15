Íþróttir | Körfubolti | mbl | 15.8.2025 | 21:38

Naumt tap í seinni leiknum í Portúgal

Tryggvi Snær Hlinason var stigahæstur í íslenska liðinu.
Tryggvi Snær Hlinason var stigahæstur í íslenska liðinu. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Íslenska karlalandsliðið í körfubolta mátti þola tap, 83:79, gegn Portúgal í seinni leik sínum á alþjóðlegu móti í Braga í kvöld.

Leikurinn var í járnum nær allan tímann en Portúgal lagði grunninn að sigrinum með 24:16 sigri í þriðja leikhluta og hafði að lokum betur eftir spennandi lokamínútur.

Tryggvi Snær Hlinason var stigahæstur í íslenska liðinu með 16 stig og tók hann einnig átta fráköst. Martin Hermannsson kom næstur með 13 stig og níu stoðsendingar.

Orri Gunnarsson skoraði tólf stig og þeir Elvar Már Friðriksson og Jón Axel Guðmundsson gerðu átta stig hvor.

Næst á dagskrá hjá íslenska liðinu er ferðalag til Litháens þar sem liðið leikur við heimamann í síðasta leiknum fyrir lokamót EM sem hefst í lok ágúst.

Fyrsti leikur Íslands á EM er gegn Ísrael 28. ágúst. Belgía, Pólland, Slóvenía og Frakkland eru einnig í riðlinum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Stærsta framkvæmd Bláskógabyggðar í farvatninu Innviðafélag fjármagni stærri framkvæmdir Ályktun ASÍ „í besta falli villandi“ Stoppa verði stríðið „með ráðum og dáð“
Fleira áhugavert
Fann óvænt jarðhitasvæði Stoppa verði stríðið „með ráðum og dáð“ Gatið fór framhjá eftirlitsmönnum Fjöldinn líklega mikið meiri en árið 2023