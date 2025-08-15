Svíar sigraðir í eftir mikla spennu

Íslenska U16 ára landslið pilta í körfubolta sigraði Svíþjóð, 73:69, í B-deild Evrópumótsins í Skopje í kvöld. Með sigrinum tryggði Ísland sér leik við annaðhvort Írland eða Danmörku um níunda sæti.
Svíþjóð var með 69:67 forskot þegar 90 sekúndur voru til leiksloka. Þá tók íslenska liðið við sér, skoraði sex síðustu stigin og tryggði sér sætan sigur.
Steinar Rafn Rafnarsson úr Stjörnunni var stigahæstur í íslenska liðinu með 22 stig. Liðsfélagi hans hjá Stjörnunni, Daníel Geir Snorrason, kom næstur með 19 og Benoní Stefán Andrason úr KR gerði 12 stig.