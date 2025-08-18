Íþróttir | Körfubolti | mbl | 18.8.2025 | 9:24 | Uppfært 10:59

Vantar stór nöfn í franska liðið sem mætir Íslandi

NBA-leikmaðurinn Guerschon Yabusele er einn besti leikmaður franska liðsins.
NBA-leikmaðurinn Guerschon Yabusele er einn besti leikmaður franska liðsins. AFP/Martin Lelievre

Franska körfuboltasambandið tilkynnti í gær tólf manna hópinn sem fer á EM karla í Katowice í Póllandi.

Frakkland er í D-riðli með Íslandi, Slóveníu, Póllandi, Belgíu og Ísrael.

Franska liðið er mjög sterkt en í hópinn vantar nokkra lykilleikmenn eins og NBA-stjörnuna Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Mathias Lessort og Vincent Poirier en þeir hafa allir dregið sig úr landsliðshópnum á síðustu dögum eða mánuðum.

Tólf manna hópur Frakklands á mótinu:

Isaia Cordinier, Bilal Coulibaly, Sylvain Francisco, Jaylen Hoard, Mouhammadou Jaiteh, Timothe Luwawu-Cabarrot, Theo Maledon, Elie Okobo, Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Matthew Strazel og Guerschon Yabusele.

Ísland mætir Frakklandi 4. september í síðasta leik liðanna í riðlinum. 

