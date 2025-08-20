Almar á lista yfir bestu ungu leikmenn mótsins

Íslenski körfuboltamaðurinn Almar Orri Atlason er á lista yfir bestu ungu leikmenn á EM 2025 á heimasíðu alþjóðlega körfuboltasambandsins, FIBA.
Í kosningu fulltrúa fjölmiðla sem birtist á heimasíðu FIBA í dag var Almar í 6.-9. sæti á listanum.
Almar Orri kom í dag inn í lokahóp íslenska liðsins í staðin fyrir Hauk Helga Pálsson sem þurfti að draga sig úr hópnum vegna meiðsla.
Almar er fæddur árið 2004 og er einn efnilegasti leikmaður landsins og hefur verið í stóru hlutverki í yngri landsliðum Íslands undanfarin ár. Hann spilar í Bandaríkjunum og í sumar skipti hann um skóla og fór í Miami-háskólann frá Bradley í Illinois.