Halla Tómasdóttir forseti Íslands heimsótti karlalandsliðið í körfubolta á æfingu í Ásgarði í Garðabænum í gær. Halla kom með hvetjandi ræðu til landsliðsmannanna og ræddi við þá eftir leik, áður en hún tók nokkur skot á körfuna.
„Hún var mjög hvetjandi og það var ótrúlegt að fá forsetann hingað til okkar á gólfið á meðan við erum sveittir. Hún spjallaði við okkur og við vorum mjög ánægðir með hana.
Hún sagði okkur að spila með hjartanu, fyrir hvern annan og vera samstilltir. Við buðum henni hingað og eigum inni boð á Bessastaði. Vonandi gerist það bráðlega,“ sagði Ægir Þór Steinarsson landsliðsþjálfari við mbl.is.
En er Halla efnileg í körfubolta?
„Það gekk vel eftir að hún fór úr jakkanum. Þau eru greinilega körfuboltafólk og við viljum hafa það þannig,“ sagði Ægir.