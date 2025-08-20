Frá Álftanesi til ÍR

Gríski körfuboltamaðurinn Dimitrios Klonaras hefur samið við ÍR um að leika með liðinu á komandi tímabili.
Klonaras, sem er 24 ára gamall bakvörður, er 198 sentimetrar á hæð og kemur til félagsins frá Álftanesi þar sem hann átti gott tímabil eftir farsælan háskólaferil í Bandaríkjunum.
Hann skoraði 13 stig, tók átta fráköst og gaf þrjár stoðsendingar að meðaltali í leik á síðasta tímabili og var lykilmaður í liði Álftaness. Klonaras lék auk þess með yngri landsliðum Grikklands á sínum tíma.
„Dimitrios er fjölhæfur leikmaður sem fellur vel að leikstíl okkar og leikmannahóp. Hann kemur með reynslu frá Álftanesi, sterkum háskólaboltaferli í Bandaríkjunum og yngri landsliðum Grikkja. Þetta eru sannkallaðar gleðifréttir fyrir okkur að fá hann til ÍR,“ segir Borche Ilievski þjálfari ÍR í tilkynningu frá félaginu.