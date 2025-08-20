Íþróttir | Körfubolti | mbl | 20.8.2025 | 14:46

Mikið áfall fyrir íslenska landsliðið

Haukur Helgi Pálsson.
Haukur Helgi Pálsson. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Haukur Helgi Pálsson verður ekki með íslenska karlalandsliðinu í körfubolta á Evrópumótinu 2025 sem hefst í næstu viku.

Þetta tilkynnti Körfuknattleikssambands Íslands, KKÍ, í dag en Haukur Helgi, sem er 33 ára gamall, hefur þurft að draga sig úr lokahópnum vegna meiðsla.

Haukur Helgi var á leið á sitt þriðja Evrópumót með landsliðinu og var þriðji leikjahæstur í hópnum með 79 A-landsleiki. 

Aðeins Ægir Þór Steinarsson, 95 landsleikir, og Martin Hermannsson, 81 landsleikur, hafa leikið fleiri leiki en Haukur.

Almar Orri Atlason kemur inn í hópinn í stað Hauks en hann var þrettándi maðurinn og sá síðasti sem datt úr úr æfingahópnum sem valin var fyrir Evrópumótið.

