Mikið áfall fyrir íslenska landsliðið

Haukur Helgi Pálsson verður ekki með íslenska karlalandsliðinu í körfubolta á Evrópumótinu 2025 sem hefst í næstu viku.
Þetta tilkynnti Körfuknattleikssambands Íslands, KKÍ, í dag en Haukur Helgi, sem er 33 ára gamall, hefur þurft að draga sig úr lokahópnum vegna meiðsla.
Haukur Helgi var á leið á sitt þriðja Evrópumót með landsliðinu og var þriðji leikjahæstur í hópnum með 79 A-landsleiki.
Aðeins Ægir Þór Steinarsson, 95 landsleikir, og Martin Hermannsson, 81 landsleikur, hafa leikið fleiri leiki en Haukur.
Almar Orri Atlason kemur inn í hópinn í stað Hauks en hann var þrettándi maðurinn og sá síðasti sem datt úr úr æfingahópnum sem valin var fyrir Evrópumótið.