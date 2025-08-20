Pirraðir eftir leikinn við Portúgal

„Ég var sérstaklega ánægður með síðari ferðina okkar,“ sagði Ægir Þór Steinarsson, landsliðsmaður í körfubolta, í samtali við mbl.is.
Íslenska liðið ferðaðist til Ítalíu á dögunum og tapaði fyrir Ítalíu og Póllandi í undirbúningsleikjum fyrir lokamót EM sem hefst síðar í mánuðinum.
Eftir það tók við ferð til Braga í Portúgal þar sem Svíar voru sigraðir en íslenska liðið mátti þola tap gegn Portúgal í spennandi seinni leik.
„Við vorum mikið beittari og fundum taktinn betur en í fyrstu ferðinni. Við erum á réttri leið. Eftir leikinn á móti Portúgal vorum við pirraðir. Við hefðum verið til í sigur.
Þetta snýst um að læra að vinna svona leiki og einnig að spila tvo leiki í röð og halda einbeitingu í gegnum allan leikinn,“ sagði hann.
Síðasti leikur Íslands fyrir EM er gegn gríðarlega sterku liði Litháens, sem m.a. valtaði yfir sterkt lið Slóveníu á dögunum.
„Uppleggið af öllu saman var að enda á Litháen til að fá smjörþefinn af því hvað þarf til að vinna leiki á stórmóti. Leikmenn Litháens eru gríðarlega stórir, hraðir og orkumiklir. Það breytir sendingaleiðunum og hvernig þú spilar. Það er geggjað próf,“ sagði Ægir.