Ægir Þór Steinarsson, landsliðsfyrirliði í körfubolta, er á leiðinni á sitt þriðja Evrópumót en Ísland leikur á EM í Katowice í Póllandi. Fyrsti leikur Íslands er 28. ágúst gegn Ísrael.
Leikstjórnandinn var einnig með Íslandi í Berlín árið 2015 og Helsinki tveimur árum síðar. Hann hefur þurft að bíða þolinmóður eftir þriðja stórmótinu.
„Það er þvílíkt þakklæti að fara á þessi mót. Það er ekki sjálfgefið og maður veit hversu erfitt það er að ná árangri, komast í gegnum riðil í undankeppni og fara á stórmót. Það tekur mikla orku og við erum geðveikt sáttir við það.
Maður tekur þessu alls ekki sem sjálfsögðum hlut. Það er langt á milli móta og við erum spenntir að fá að taka þátt í þessu móti,“ sagði Ægir við mbl.is.
Ísland hefur tapað öllum tíu leikjum sínum á lokamóti EM til þessa og liðið vill breyta því í Póllandi í ár.
„Markmiðið hjá okkur er að vinna leik og við gerum þær kröfur á okkur. Þegar við erum búnir að ná sigrinum, þá er það næsta markmið. Við vitum hvað þarf til að ná í sigur á stórmóti. Það þarf margt að ganga upp en ef við og stúkan náum upp stemningu þá geta ótrúlegir hlutir gerst,“ sagði hann.
Margir í íslenska liðinu eru á leiðinni á sitt fyrsta stórmót. Hvaða ráð er Ægir með til þeirra?
„Það er að njóta þess að vera í augnablikinu. Þótt veggirnir komi þá á að halda áfram. Það koma erfið augnablik og þá þarf að halda áfram. Það koma alltaf önnur tækifæri og aðrir leikir og menn þurfa að vera fljótir að gleyma. Það er mikilvægt að vera í núinu og njóta.“