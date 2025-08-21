Allir vegir færir ef þú hefur trú á sjálfum þér

Hin 17 ára gamla Kolbrún María Ármannsdóttir skrifaði undir tveggja ára samning við þýska körfuknattleiksfélagið Hannover á dögunum en liðið hafnaði í fimmta sæti efstu deildar Þýskalands á síðustu leiktíð.
Kolbrún María hefur leikið með Stjörnunni í Garðabænum undanfarin fimm tímabil en hún er uppalin á Ísafirði.
Hún hefur verið valin besti ungi leikmaður úrvalsdeildarinnar undanfarin tvö tímabil og á að baki tvo A-landseiki fyrir Ísland þrátt fyrir ungan aldur.
„Þetta er virkilega spennandi tækifæri og ég er mjög spennt fyrir þessu,“ sagði Kolbrún María í samtali við Morgunblaðið en hún heldur utan til Þýskalands í næstu viku.
„Mig langaði til þess að prófa eitthvað nýtt og ég fann það innra með mér að mig langaði til þess að breyta aðeins um umhverfi líka. Atvinnumennskan hefur alltaf heillað mig og þetta er eitthvað sem ég hef stefnt að alveg frá því að ég man eftir mér,“ sagði Kolbrún María.
Kolbrún vakti verðskuldaða athygli með yngri landsliðum Íslands í sumar, bæði með U18 ára liðinu og U20 ára liðinu.
„Eftir að síðasta tímabili lauk hafði ég samband við erlenda umboðsskrifstofu og skrifaði undir hjá þeim. Eftir það fór boltinn að rúlla. Ég heyrði af áhuga Hannover um mitt sumar en það voru líka önnur lið sem höfðu samband. Hannover stóð samt upp úr í mínum huga og mér leist best á þýska félagið af þeim liðum sem komu til greina.
Umgjörðin hjá félaginu er fyrsta flokks og þjálfarinn er mjög metnaðarfullur og ætlar sér stóra hluti með liðið. Ef ég á að vera alveg hreinskilin þá er ég aðeins að renna blint í sjóinn með þetta þar sem ég hef ekki fylgst mikið með þýska boltanum en þetta er ein af sterkustu deildunum í Evrópu og ég hlakka til að spreyta mig í henni.“
Viðtalið má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins sem kom út í morgun.