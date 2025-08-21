Íþróttir | Körfubolti | mbl | 21.8.2025 | 17:23

Hvalreki hjá Íslandsmeisturunum

Giannis Agravanis er kominn til Stjörnunnar.
Giannis Agravanis er kominn til Stjörnunnar. Skjáskot/Stjarnan

Íslandsmeistarar Stjörnunnar í körfuknattleik karla hafa komist að samkomulagi við gríska framherjann Giannis Agravanis um að leika með liðinu á komandi tímabili.

Agravanis, sem er 26 ára gamall, lék með Tindastóli á síðasta tímabili og var þá með 14 stig og fimm fráköst að meðaltali í leik, en Stólarnir töpuðu einmitt fyrir Stjörnunni í úrslitaeinvígi Íslandsmótsins í vor.

Hann hefur stærstan hluta ferilsins leikið í heimalandinu en einnig með USK Prag í Tékklandi. Agravanis vann Meistaradeild Evrópu með AEK Aþenu árið 2018 og EM U20 ára með gríska landsliðinu ári áður.

