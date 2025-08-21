Ísland tapaði fyrir gestgjöfunum

Íslenska stúlknalandsliðið skipað leikmönnum 16 ára og yngri mátti sætta sig við tap fyrir gestgjöfum Tyrklands, 59:84, í öðrum leik liðanna í A-riðli B-deildar EM 2025 í körfuknattleik í Istanbúl í dag.
Ísland hóf keppnina á stórsigri á Írlandi í gær og mætir næst Sviss í hádeginu á morgun.
Í leik dagsins reyndist tyrkneska liðið sterkara þar sem staðan í hálfleik var 49:31 og niðurstaðan að lokum 25 stiga tap Íslands.
Líkt og í sigrinum á Írlandi var Berglind Katla Hlynsdóttir stigahæst hjá Íslandi. Að þessu sinni skoraði hún 19 stig og tók fjögur fráköst.
Næst á eftir henni var Sigrún Sól Brjánsdóttir með 14 stig og fjögur fráköst.