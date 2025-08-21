Íþróttir | Körfubolti | mbl | 21.8.2025 | 16:40

Ísland tapaði fyrir gestgjöfunum

Berglind Katla Hlynsdóttir var stigahæst hjá íslenska liðinu annan leikinn í röð. mbl.is/Skúli B. Sigurðsson

Íslenska stúlknalandsliðið skipað leikmönnum 16 ára og yngri mátti sætta sig við tap fyrir gestgjöfum Tyrklands, 59:84, í öðrum leik liðanna í A-riðli B-deildar EM 2025 í körfuknattleik í Istanbúl í dag.

Ísland hóf keppnina á stórsigri á Írlandi í gær og mætir næst Sviss í hádeginu á morgun.

Stórsigur íslensku stúlknanna

Í leik dagsins reyndist tyrkneska liðið sterkara þar sem staðan í hálfleik var 49:31 og niðurstaðan að lokum 25 stiga tap Íslands.

Líkt og í sigrinum á Írlandi var Berglind Katla Hlynsdóttir stigahæst hjá Íslandi. Að þessu sinni skoraði hún 19 stig og tók fjögur fráköst.

Næst á eftir henni var Sigrún Sól Brjánsdóttir með 14 stig og fjögur fráköst.

