Mótherjar Íslands steinlágu

Karlalandslið Póllands og Slóveníu í körfuknattleik máttu bæði sætta sig við stór töp í vináttuleikjum í kvöld.
Pólland og Slóvenía eru bæði með Íslandi í D-riðli á EM 2025 í Katowice í Póllandi og undirbúa sig nú af kappi fyrir mótið sem hefst í næstu viku.
Pólland heimsótti Finnland til Espoo og tapaði með 19 stiga mun, 106:87.
Litlu betur gekk hjá Slóveníu sem heimsótti Serbíu til Belgrad og steinlá, 106:72.
Stærstu stjörnur beggja þjóða, Luka Doncic hjá Slóveníu og Nikola Jokic hjá Serbíu, tóku þátt í leiknum.