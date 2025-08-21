Íþróttir | Körfubolti | mbl | 21.8.2025 | 20:59

Mótherjar Íslands steinlágu

Luka Doncic lék með Slóveníu í stóru tapi í kvöld.
Luka Doncic lék með Slóveníu í stóru tapi í kvöld. AFP/Harry How

Karlalandslið Póllands og Slóveníu í körfuknattleik máttu bæði sætta sig við stór töp í vináttuleikjum í kvöld.

Pólland og Slóvenía eru bæði með Íslandi í D-riðli á EM 2025 í Katowice í Póllandi og undirbúa sig nú af kappi fyrir mótið sem hefst í næstu viku.

Pólland heimsótti Finnland til Espoo og tapaði með 19 stiga mun, 106:87.

Litlu betur gekk hjá Slóveníu sem heimsótti Serbíu til Belgrad og steinlá, 106:72.

Stærstu stjörnur beggja þjóða, Luka Doncic hjá Slóveníu og Nikola Jokic hjá Serbíu, tóku þátt í leiknum.

