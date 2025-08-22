Naumt tap hjá stelpunum

Íslenska U16 ára lið stúlkna í körfubolta tapaði 82:76 gegn Sviss á Evrópumótinu í B-deild í Istanbúl í dag.
Ísland er í öðru sæti í A-riðli með fjögur stig eftir þrjá leiki.
Sviss var yfir í hálfleik, 50:29, en íslenska liðið minnkaði muninn í tíu stig eftir þriðja leikhluta, 64:54, og skoraði 22 stig gegn 18 stigum Sviss í fjórða leikhluta en það dugði ekki til og ÍSland tapaði með aðeins sex stiga mun, 82:76.
Berglind Katla Hlynsdóttir fór á kostum í leiknum og skoraði 25 stig og tók 12 fráköst. Arna Rún Eyþórsdóttir skoraði 15 stig og Brynja Benediktsdóttir skoraði 14 stig.