Tap í síðasta vináttuleiknum fyrir EM

Ísland tapaði í kvöld fyrir Litháen, 96:83, í síðasta vináttulandsleik íslenska liðsins fyrir EM 2025 í körfuknattleik karla sem hefst í næstu viku. Leikið var í Alytus í Litháen.
Ísland hefur leik á EM í Katowice í Póllandi næstkomandi fimmtudag og mætir þá Ísrael.
Í leiknum í kvöld byrjaði Litháen betur og komst fljótt í 14:3. Við það tók íslenska liðið loks við sér og minnkaði muninn niður í fimm stig, 16:11.
Litháar brugðust við með því að skora næstu fimm stig og voru níu stigum yfir, 23:14, að loknum fyrsta leikhluta.
Annar leikhluti þróaðist á svipaðan hátt þar sem Litháen var með þægilegt forskot og komst til að mynda í 35:24. Ísland gafst ekki upp, skoraði sjö stig í röð og munurinn þá orðinn aðeins fjögur stig, 35:31.
Litháar náðu hins vegar aftur fínni stjórn á leiknum og var munurinn níu stig, 47:38, að loknum fyrri hálfleik.
Í þriðja leikhluta seig á ógæfuhliðina hjá Íslandi, Litháen lék á als oddi og komst 20 stigum yfir, 72:52.
Craig Pedersen landsliðsþjálfari tók þá leikhlé sem varð til þess að íslenska liðið vaknaði af værum blundi og minnkaði muninn niður í 14 stig, 76:62, sem var staðan að loknum þriðja leikhluta.
Í fjórða og síðasta leikhluta var Litháen áfram við stjórn, komst nokkrum sinnum 18 stigum yfir og vann að lokum 13 stiga sigur eftir prýðis endasprett Íslands.
Martin Hermannsson var stigahæstur hjá Íslandi með 13 stig. Skammt undan var Elvar Már Friðriksson með 12 stig.
Tryggvi Snær Hlinason var með tíu stig og sjö fráköst og þeir Kristinn Pálsson, Jón Axel Guðmundsson og Hilmar Smári Henningsson skoruðu sömuleiðis allir tíu stig.
Hjá Litháen var Azuolas Tubelis stigahæstur með 23 stig. Fyrirliðinn Jonas Valanciunas, leikmaður Denver Nuggets í NBA-deildinni, bætti við 16 stigum og átta fráköstum.