Kannski síðasta stórmótið

Íslenska karlalandsliðið í körfubolta hefur leikið alla undirbúningsleiki sína fyrir lokamót EM en Ísland hefur leik á mótinu með leik við Ísrael næstkomandi fimmtudag. Ísland er í D-riðli á EM ásamt Belgíu, Frakklandi, Ísrael, Póllandi og Slóveníu.
Undirbúningi íslenska liðsins var skipt í þrennt. Liðið fór fyrst til Ítalíu og tapaði þar fyrir Ítalíu og Póllandi, hélt síðan til Portúgals þar sem liðið vann Svíþjóð en tapaði fyrir heimamönnum. Ísland lék svo við Litháen í gær og fór svo að Litháen vann 96:83-sigur.
