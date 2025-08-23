Íþróttir | Körfubolti | Morgunblaðið | 23.8.2025 | 8:00

Kannski síðasta stórmótið

Martin Hermannsson ræðir við blaðamann mbl.is.
Martin Hermannsson ræðir við blaðamann mbl.is. mbl.is/Karítas
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Íslenska karlalandsliðið í körfubolta hefur leikið alla undirbúningsleiki sína fyrir lokamót EM en Ísland hefur leik á mótinu með leik við Ísrael næstkomandi fimmtudag. Ísland er í D-riðli á EM ásamt Belgíu, Frakklandi, Ísrael, Póllandi og Slóveníu.

Undirbúningi íslenska liðsins var skipt í þrennt. Liðið fór fyrst til Ítalíu og tapaði þar fyrir Ítalíu og Póllandi, hélt síðan til Portúgals þar sem liðið vann Svíþjóð en tapaði fyrir heimamönnum. Ísland lék svo við Litháen í gær og fór svo að Litháen vann 96:83-sigur.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Skiptar skoðanir um fyrirkomulagið og verðlagið ríflegt Hungursneyð staðfest á Gasa Hörður: Neytendur hafa orðið fyrir tjóni Úrskurðaður í gæsluvarðhald í hraðbankamálinu
Fleira áhugavert
Enginn fær flýtimeðferð Nýjar þotugildrur á flugvellinum Skiptar skoðanir um fyrirkomulagið og verðlagið ríflegt Atlaga að kínverskum netverslunum