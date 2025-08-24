Mótherji Íslands á EM fær bandarískan leikmann

Gestgjafar í riðli Íslands á EM, Pólverjar, hafa tilkynnt lokahóp sinn fyrir Evrópumót karla í körfubolta en mótið hefst 27. ágúst.
Pólska liðið lenti í áfalli fyrir mótið en Jeremy Sochan, leikmaður San Antonio Spurs í bandarísku NBA-deildinni, meiddist og verður ekki með pólska liðinu á mótinu.
Bandaríkjamaðurinn Jordan Loyd, leikmaður Mónakó í Frakklandi, kom inn í hópinn en hann fékk pólskan ríkisborgararétt á dögunum og fer með liðinu á EM. Hann á ekki pólska ættingja og hefur aldrei spilað eða búið í Póllandi.
Loyd, sem er 32 ára gamall, spilaði með Toronto Raptors í sumardeild NBA árið 2018 og lék þá með íslenska landsliðsmanninum Tryggva Snæ Hlinasyni. Hann hefur á síðustu árum leikið með Mónakó, Maccabi Tel Aviv, Zenit Pétursborg, Rauðu stjörnunni frá Belgrad og Valencia á Spáni.
Hópur Póllands:
Aleksander Balcerowski, Aleksander Dziewa, Tomasz Gielo, Kamil Laczynski, Jordan Loyd, Michal Michalak, Dominik Olejniczak, Andrzej Pluta, Mateusz Ponitka, Michal Sokolowski, Szymon Zapala og Przemyslaw Zolnierewicz.