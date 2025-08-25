Geimskipið í Katowice

Geimskipið er hún kölluð, keppnishöllin í Katowice í Póllandi þar sem Ísland leikur leikina fimm í lokakeppni Evrópumóts karla í körfuknattleik.
Spodek-höllin er annars nafnið á þessari sérstöku höll sem er útlits eins og fljúgandi diskur, geimskip úr öðru sólkerfi.
Hún er flaggskip borgarinnar, tákn hennar og helsta kennileiti.
Þarna leikur Ísland gegn Ísrael í fyrstu umferð D-riðils Evrópumótsins á fimmtudaginn kemur, 28. ágúst, klukkan 12 að íslenskum tíma.
Síðan er leikið við Belgíu á sama tíma á laugardag, við Pólland kl. 18.30 á sunnudagskvöld, gegn Luca Doncic og hans félögum frá Slóveníu á þriðjudaginn, og loks gegn Frökkum fimmtudaginn 5. september.
Spodek-höllin rúmar um 11.500 áhorfendur á körfuboltaleikjum og þar verða allt að 1.500 Íslendingar mættir til að styðja sitt lið í leikjunum fimm, flestir væntanlega í leikjunum gegn Belgum og Pólverjum um næstu helgi.
Þrátt fyrir nútímalegt útlit, eða öllu heldur tímalaust útlit, er Spodek-höllin orðin 54 ára gömul en hún var reist á árunum 1964 til 1971 þegar hún var tekin í notkun. Undirbúningur að byggingu hennar hófst árið 1959.
Í Spodek hafa verið haldin stórmót í fjölmörgum ólíkum íþróttagreinum og þar fór meðal annars fram úrslitaleikur heimsmeistaramóts karla í blaki árið 2001, að viðstöddum um 50 þúsund áhorfendum.
Þarna var leikið á Evrópumóti karla í handknattleik árið 2016, einnig á Evrópumóti kvenna í körfuknattleik og þar hafa farið fram heimsmeistaramót í íshokkí, handknattleik kvenna, lyftingum og fimleikum, svo eitthvað sé nefnt.
Í höllinni fara ennfremur fram alls kyns ráðstefnur, þar eru haldnir stórir tónleikar og ýmiss konar sýningar og uppákomur.
Eggert Jóhannesson ljósmyndari Morgunblaðsins skoðaði höllina að utan í dag og tók meðfylgjandi myndir.