Íþróttir | Körfubolti | mbl | 25.8.2025 | 20:30 | Uppfært 21:40

Geimskipið í Katowice

Spodek-höllin í kvöldhúminu í Katowice í kvöld.
Spodek-höllin í kvöldhúminu í Katowice í kvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Theo Maledon var stigahæstur í gær.

Mótherji Íslands á mikilli sigurgöngu

Geimskipið er hún kölluð, keppnishöllin í Katowice í Póllandi þar sem Ísland leikur leikina fimm í lokakeppni Evrópumóts karla í körfuknattleik.

Spodek-höllin er annars nafnið á þessari sérstöku höll sem er útlits eins og fljúgandi diskur, geimskip úr öðru sólkerfi.

Hún er flaggskip borgarinnar, tákn hennar og helsta kennileiti.

Þarna leikur Ísland gegn Ísrael í fyrstu umferð D-riðils Evrópumótsins á fimmtudaginn kemur, 28. ágúst, klukkan 12 að íslenskum tíma.

Síðan er leikið við Belgíu á sama tíma á laugardag, við Pólland kl. 18.30 á sunnudagskvöld, gegn Luca Doncic og hans félögum frá Slóveníu á þriðjudaginn, og loks gegn Frökkum fimmtudaginn 5. september.

Spodek-höllin er óvenjuleg og tignarleg að sjá og setur mikinn …
Spodek-höllin er óvenjuleg og tignarleg að sjá og setur mikinn svip á miðborgina í Katowice. Svona var hún í dagsbirtunni í dag. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Spodek-höllin rúmar um 11.500 áhorfendur á körfuboltaleikjum og þar verða allt að 1.500 Íslendingar mættir til að styðja sitt lið í leikjunum fimm, flestir væntanlega í leikjunum gegn Belgum og Pólverjum um næstu helgi.

Þrátt fyrir nútímalegt útlit, eða öllu heldur tímalaust útlit, er Spodek-höllin orðin 54 ára gömul en hún var reist á árunum 1964 til 1971 þegar hún var tekin í notkun. Undirbúningur að byggingu hennar hófst árið 1959.

Unnið var við alls kyns frágang vegna Evrópukeppninnar þegar mbl.is …
Unnið var við alls kyns frágang vegna Evrópukeppninnar þegar mbl.is skoðaði höllina og umhverfi hennar í dag. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Í Spodek hafa verið haldin stórmót í fjölmörgum ólíkum íþróttagreinum og þar fór meðal annars fram úrslitaleikur heimsmeistaramóts karla í blaki árið 2001, að viðstöddum um 50 þúsund áhorfendum.

Þarna var leikið á Evrópumóti karla í handknattleik árið 2016, einnig á Evrópumóti kvenna í körfuknattleik og þar hafa farið fram heimsmeistaramót í íshokkí, handknattleik kvenna, lyftingum og fimleikum, svo eitthvað sé nefnt.

Fánar tengdir EM í körfubolta hafa verið hengdir upp á …
Fánar tengdir EM í körfubolta hafa verið hengdir upp á geimskipinu. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Í höllinni fara ennfremur fram alls kyns ráðstefnur, þar eru haldnir stórir tónleikar og ýmiss konar sýningar og uppákomur.

Eggert Jóhannesson ljósmyndari Morgunblaðsins skoðaði höllina að utan í dag og tók meðfylgjandi myndir.

KTW-turnarnir sem reistir hafa verið rétt hjá Spodek setja líka …
KTW-turnarnir sem reistir hafa verið rétt hjá Spodek setja líka mikinn svip á miðborg Katowice en þetta eru nýjar skrifstofubyggingar. Fremst má sjá minnismerkið Pomnik sem reist var árið 1967 til minningar um uppreisnir Pólverja í héraðinu gegn Þýskalandi í kringum 1920. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Theo Maledon var stigahæstur í gær.

Mótherji Íslands á mikilli sigurgöngu

mbl.is
Fleira áhugavert
Stúlkan tekið þátt í fleiri tálbeituaðgerðum „Var ekki eftir neinu öðru en peningnum“ Jökulhlaupinu úr Hafrafellslóni að ljúka Magnaðir lokametrar Magnúsar Mána
Fleira áhugavert
Magnaðir lokametrar Magnúsar Mána Ágúst Ólafur hættir sem aðstoðarmaður borgarstjóra Kerfisbilun í maraþoninu: „Andskotinn“ Eiginkonan elti Teslu Stefáns