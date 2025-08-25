Komnir til Katowice eftir undirbúning í Litháen

Karlalandsliðið í körfuknattleik kom til Katowice í Póllandi seint í kvöld eftir að hafa dvalið í Litháen frá síðasta fimmtudegi.
„Litháarnir tóku ofboðslega vel á móti okkur og gerðu vel við okkur á meðan við dvöldum þar. Liðið æfði þar, haldnir voru liðsfundir og hópefli fyrir mannskapinn. Þetta var því góður tími fyrir hópinn áður en við komum hingað á leikstaðinn," sagði Hannes Sigurbjörn Jónsson framkvæmdastjóri Körfuknattleikssambands Íslands við mbl.is á liðshótelinu eftir komu liðsins til Katowice í kvöld.
Tólf leikmenn skipa endanlega hópinn sem leikur á EM og mætir Ísrael í fyrsta leik mótsins í Katowice á fimmtudaginn. Hannes sagði að allir væru klárir í slaginn.
„Já, þeir eru allir heilir og hópurinn er tilbúinn. Það verður að segjast eins og er að þetta er geggjaður hópur. Það eru forréttindi að fá að vera hluti af honum. Þetta eru leikmennirnir, þjálfarateymið, staffið í kringum þetta.
Það var gott að haga lokaundirbúningnum á þennan hátt. Við höfum að undanförnu reynt að taka ferðalögin eins þægilega og hægt er, líka fyrir hina vináttulandsleikina, og halda þeim í lágmarki eins og hægt er.
Þetta er eitt af því sem við höfum lært af því að hafa áður komist á stórmót. Við höfum reynt að nýta reynsluna frá 2015 og 2017, sérstaklega frá Finnlandi 2017 því það var margt þar sem við hefðum getað gert miklu betur.
Þannig er þetta líka núna. Við erum strax farin að taka niður punkta fyrir næsta stórmót um það sem við getum gert betur en við höfum gert fyrir þetta mót. Við erum alltaf að læra," sagði Hannes Sigurbjörn Jónsson við mbl.is.