Mótherji Íslands á mikilli sigurgöngu

Frakkar, mótherjar íslenska karlalandsliðsins á EM í körfubolta, hafa unnið alla fimm æfingaleiki liðsins fyrir mótið.
Frakkland sigraði Grikkland 92:77 í gær sem var fimmti sigur liðsins í röð og síðasti leikur liðsins fyrir mótið. Théo Maledon var stigahæstur í franska liðinu með 16 stig.
Frakkland var undir í hálfleik, 49:43, en skoraði sjö stig gegn engu stigi Grikklands í upphafi þriðja leikhluta og lét forystuna ekki af hendi eftir það.
Ísland er í D-riðli ásamt Frakklandi, Póllandi, Slóveníu og Belgíu.
Fyrsti leikur Frakklands á mótinu er 28. ágúst gegn Belgíu, sama dag og Ísland mætir Ísrael í fyrsta leik.