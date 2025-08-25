Tap þrátt fyrir magnaðan fjórða leikhluta

Íslenska stúlknalandsliðið í körfubolta tapaði 72:63 gegn Austurríki á Evrópumóti U16 ára í Istanbúl í dag.
Ísland er í fjórða sæti A-riðils með fimm stig eftir fjóra leiki. Ísland spilar því um 9. - 16. sæti á mótinu.
Ísland var 31 stigi undir eftir þriðja leikhluta, 58:27, en átti frábæran fjórða leikhluta. Ísland skoraði 16 stig í röð og minnkaði muninn í fimmtán stig, 64:49 og hélt áfram góðu gengi og það munaði aðeins níu stigum á liðunum í leikslok.
Sigrún Sól Brjánsdóttir var stigahæst með 24 stig og tók sex fráköst og Berglind Katla Hlynsdóttir skoraði 16 stig, tók sex fráköst og gaf sex stoðsendingar.