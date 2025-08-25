Íþróttir | Körfubolti | mbl | 25.8.2025 | 12:00

Tap þrátt fyrir magnaðan fjórða leikhluta

Sigrún Sól Brjánsdóttir var stigahæst með 24 stig.
Sigrún Sól Brjánsdóttir var stigahæst með 24 stig. Ljósmynd/FIBA

Íslenska stúlknalandsliðið í körfubolta tapaði 72:63 gegn Austurríki á Evrópumóti U16 ára í Istanbúl í dag.

Ísland er í fjórða sæti A-riðils með fimm stig eftir fjóra leiki. Ísland spilar því um 9. - 16. sæti á mótinu.

Ísland var 31 stigi undir eftir þriðja leikhluta, 58:27, en átti frábæran fjórða leikhluta. Ísland skoraði 16 stig í röð og minnkaði muninn í fimmtán stig, 64:49 og hélt áfram góðu gengi og það munaði aðeins níu stigum á liðunum í leikslok.

Sigrún Sól Brjánsdóttir var stigahæst með 24 stig og tók sex fráköst og Berglind Katla Hlynsdóttir skoraði 16 stig, tók sex fráköst og gaf sex stoðsendingar.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ákærður fyrir sölu á hvítvínsbelju 80 ár frá fyrsta flugi til Kaupmannahafnar Fékk annan dóm nýkominn með reynslulausn „Hefði mátt standa betur að málum“
Fleira áhugavert
Skrítin skilaboð til landsbyggðar Átti að vera „easy-money“ Pósturinn bregst lagaskyldum sínum Stúlkan tekið þátt í fleiri tálbeituaðgerðum