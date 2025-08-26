1.500 Íslendingar í Katowice

Það má reikna með íslenskri stemningu á götum pólsku borgarinnar Katowice næstu daga.
Körfuboltalandslið karla hefur þar keppni á Evrópumótinu á fimmtudaginn kemur og reiknað er með að um eitt þúsund íslenskir áhorfendur verði í Spodek-höllinni þegar Ísland mætir Ísrael.
Þeim fjölgar svo enn frekar um helgina en þegar leikið verður við Belga um hádegið á laugardag og við Pólverja á sunnudagskvöldið er gert ráð fyrir að um eða yfir 1.500 Íslendingar styðji við bakið á sínum mönnum.
Þeir sem upplifðu stemninguna á EM 2015 í Þýskalandi og EM 2017 í Finnlandi vita mæta vel hve öflugt íslenska stuðningsfólkið er á stóru leikjunum hjá landsliðinu.
