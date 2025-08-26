Íþróttir | Körfubolti | Morgunblaðið | 26.8.2025 | 10:51

1.500 Íslendingar í Katowice

Íslensku leikmennirnir eru mættir til Katowice og stuðningsmönnunum mun fjölga …
Íslensku leikmennirnir eru mættir til Katowice og stuðningsmönnunum mun fjölga á næstu dögum. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
Víðir Sigurðsson

Það má reikna með íslenskri stemningu á götum pólsku borgarinnar Katowice næstu daga.

Körfuboltalandslið karla hefur þar keppni á Evrópumótinu á fimmtudaginn kemur og reiknað er með að um eitt þúsund íslenskir áhorfendur verði í Spodek-höllinni þegar Ísland mætir Ísrael.

Þeim fjölgar svo enn frekar um helgina en þegar leikið verður við Belga um hádegið á laugardag og við Pólverja á sunnudagskvöldið er gert ráð fyrir að um eða yfir 1.500 Íslendingar styðji við bakið á sínum mönnum.

Þeir sem upplifðu stemninguna á EM 2015 í Þýskalandi og EM 2017 í Finnlandi vita mæta vel hve öflugt íslenska stuðningsfólkið er á stóru leikjunum hjá landsliðinu.

