Danskur liðstyrkur til Ármanns

Körfuknattleiksdeild Ármanns hefur samið við danska leikmanninn Cirkeline Rimdal um að leika með liðinu á komandi tímabili, þar sem Ármenningar verða nýliðar.Rimdal er 26 ára gömul og uppalin í Köge í Danmörku.
Hún hefur leikið með SISU í dönsku úrvalsdeildinni, verið lykilleikmaður í bandarískum háskólaliðum hjá North Dakota State og Eckerd College auk þess að spila á Spáni með ADBA Sanfer. Rimdal hefur einnig verið hluti af yngri landsliðum Danmerkur og tekið þátt í Evrópumótum.
„Við erum gríðarlega ánægð með að fá Cirkeline til liðs við okkur. Hún býr yfir miklum hæfileikum, góðu skoti og mikilli reynslu sem mun nýtast vel fyrir komandi átök,“ sagði Karl H. Guðlaugsson þjálfari Ármanns í tilkynningu frá félaginu.
Hún er væntanleg til landsins í byrjun september og mun Rimland einnig þjálfa yngri flokka hjá Ármanni.