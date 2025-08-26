Elvar Már Friðriksson landsliðsmaður í körfubolta á von á hröðum leik gegn ófyrirsjáanlegum andstæðingum í fyrsta leiknum á Evrópumótinu í Katowice á fimmtudaginn.
Hann er jafnframt mjög sáttur við undirbúning íslenska liðsins sem lék fimm vináttulandsleiki í aðdraganda mótsins.
„Þetta er búinn að vera mjög góður undirbúningur. Við höfum fengið helling út úr öllum fimm leikjunum sem við spiluðum og markmiðum þeirra hefur verið náð.
Við höfum unnið í þeim atriðum sem við vildum vinna í og höfum komið okkur í almennilegt spilform. Maður fann það í síðasta leik í Litháen að við erum að nálgast okkar besta form aftur og ég held að það sé ekkert annað í stöðunni en að toppa akkúrat í þessari viku í Póllandi," sagði Elvar við mbl.is á hóteli landsliðsins í Katowice.
Hvernig körfubolta spila Ísraelar sem þið mætið í fyrsta leik á fimmtudag?
„Ég þekki ekki mikið til þeirra. Við höfum skoðað þá talsvert af myndböndum síðustu daga til að kynnast leikmönnum þeirra og leikkerfi. Þeir eru með einn þekktan NBA-karl og svo nokkra sem spila í Euroleague, á hæsta stigi í Evrópu, þannig að það verður gríðarlega erfitt verkefni að mæta þeim en ég hef fulla trú á okkur.
Þeir eru með svipaðan leikstíl og við. Þetta er ekki þessi hefðbundni evrópski stíll þar sem spilað er mikið á hálfum velli og hægt á leiknum. Þeir spila hratt og vilja hlaupa mikið og skora úr hraðaupphlaupum. Svo fylgja þeir ekki endilega kerfum fram í lok sóknar, þeir brjóta upp kerfin eru ófyrirsjáanlegir. Ég held að við þurfum að vera mikið á tánum.
Talað hefur verið um að leikirnir við Ísrael og Belgíu ráði mestu um útkomu ykkar á þessu móti. Hvernig er að byrja á að mæta þeim?
„Hver einasti leikur í þessu móti er úrslitaleikur og sigur í fyrsta leik getur opnað nýja möguleika fyrir okkur. Það er eins gott að við byrjum vel og höldum öllum möguleikum opnum.
Maður segir alltaf að næsti leikur sé sá mikilvægasti þannig að við förum inn í þennan leik gegn Ísrael sem úrslitaleik. Fókusinn er á honum, við ætlum okkur að vinna hann og svo hugum við að þeim næsta," sagði Elvar Már Friðriksson.