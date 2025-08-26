Íþróttir | Körfubolti | mbl | 26.8.2025 | 11:55

Haukur er væntanlegur til Katowice

Haukur Helgi Pálsson á landsliðsæfingu í lok júlí. Hann meiddist á lokaspretti undirbúningsins og spilar ekki á EM í Katowice. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Haukur Helgi Pálsson, landsliðsmaður í körfuknattleik, er væntanlegur til Katowice í Póllandi þó hann hafi orðið fyrir meiðslum í aðdraganda EM sem þýða að hann spilar ekki með íslenska landsliðinu á mótinu.

Ægir Þór Steinarsson landsliðsfyrirliði sagði við mbl.is á liðshótelinu í Katowice í morgun að Haukur væri væntanlegur. Hann lék með íslenska liðinu á bæði EM 2015 og 2017, rétt eins og þeir Ægir og Martin Hermannsson, og þá er Haukur stigahæstur allra í sögu Íslands á EM.

„Hauks er sárs saknað, ekki bara sem leikmanns heldur sem persónu og leiðtoga innan liðsins. En hann mun koma hingað og dvelja með okkur á hótelinu einhvern hluta mótsins og við munum því njóta nærveru hans,“ sagði Ægir.

„Inni á vellinum kemur maður í manns stað og við erum með helling af stórum karakterum og leikmönnum til þess að fylla í hans skarð. Við þurfum allir að gera það,“ sagði Ægir Þór Steinarsson.

