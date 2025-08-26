Ægir Þór Steinarsson fyrirliði karlalandsliðsins í körfubolta er á leið á sitt þriðja Evrópumót en Ísland mætir Ísrael í fyrsta leik sínum á EM 2025 í Katowice í Póllandi á fimmtudaginn.
Ægir lék með landsliðinu í tvö fyrri skiptin, 2015 í Berlín og 2017 í Helsinki, og aðeins hann og Martin Hermannsson í núverandi landsliðshópi hafa náð því.
Fyrirliðinn er afar sáttur við undirbúninginn og bíður spenntur eftir því að mótið hefjist.
„Já, algjörlega. Fyrst og fremst eru þetta öðruvísi aðstæður og öðruvísi undirbúningur, og öðruvísi lið sem við erum með. En tilfinningin er samt sú sama. Það er þessi spenningur og þessi umgjörð sem fylgir stórmótum sem er öðruvísi og gríðarlega spennandi," sagði Ægir við mbl.is á liðshóteli landsliðsins í Katowice.
Hvernig hefur gengið að stilla strengina á ný í þessum fimm vináttulandsleikjum að undanförnu?
„Mér finnst hafa verið samfelldur uppgangur frá fyrsta leiknum sem var gegn Ítalíu og fram að þeim síðasta gegn Litháen. Við höfum spilað betur og betur með hverjum leik, og um leið höfum við verið meðvitaðir um að úrslit skipta minna máli í vináttuleikjum, þó þau skipti alltaf máli.
Við höfum fyrst og fremst unnið í því sem við höfum ætlað okkur að gera, en um leið passað upp á að sýna ekki of mikið í þessum leikjum, til þess að eiga einhver vopn inni. Mér finnst bara hafa verið uppgangur í þessu hjá okkur og spennan er alltaf að magnast.“
Þið voruð í fjóra daga í Litháen áður en þið komuð hingað. Var það árangursrík dvöl?
„Já, heldur betur. Við vorum í frábærum aðstæðum í Litháen, þeir gerðu rosalega vel við okkur varðandi umgjörð og svo fengum við leik gegn þeim sem skipti okkur afar miklu máli, að mæta liði í þeirra gæðaflokki.
Þetta var geggjuð æfingaaðstaða og við náðum að undirbúa okkur vel áður en við komum hingað til Katowice.“
Þið mætið Ísrael í fyrsta leik, liði sem spilar kannski áþekkan körfubolta og þið sjálfir. Hvernig verður það?
„Þetta er lið sem er frábrugðið öðrum liðum á mótinu. Þeir hlaupa mikið og eru villtir, og þú veist aldrei nákvæmlega hvað þeir ætla að gera. Þeir eru mjög óútreiknanlegir.
En við erum margir með reynslu af því að spila þannig körfubolta og erum því klárir í að mæta þeim þannig.“
Þið bíðið enn eftir fyrsta sigrinum í lokakeppni EM og eruð væntanlega staðráðnir í að hann komi strax í fyrsta leik á þessu móti.
„Já, það er okkar fyrsta verkefni. Það þarf margt að ganga upp til að innbyrða fyrsta sigurinn. Við þurfum að halda einbeitingu í heilan leik, það þurfa allir að standa þétt saman og eiga góðan leik. Bæði í sókn og sérstaklega í vörn á móti Ísrael.
Við erum vongóðir og bjartsýnir og gerum okkur væntingar sem við erum tilbúnir til að standa undir," sagði Ægir Þór Steinarsson.