Krefjandi í Katowice

Pólska borgin Katowice verður vettvangur íslenska karlalandsliðsins í körfubolta frá og með deginum í dag og til 4. september.
Þar leikur íslenska liðið leikina sína fimm í D-riðli Evrópumótsins, Eurobasket, og sá fyrsti er gegn Ísrael á fimmtudaginn, 28. ágúst, klukkan 12 á hádegi að íslenskum tíma.
Hinar þjóðirnar í riðlinum eru Frakkland, Slóvenía, Pólland og Belgía, en fjögur af liðunum sex halda áfram keppni og leika í sextán liða úrslitum sem hefjast í Riga í Lettlandi laugardaginn 6. september.
