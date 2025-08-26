Íþróttir | Körfubolti | Morgunblaðið | 26.8.2025 | 9:00 | Uppfært 9:48

Krefjandi í Katowice

Tryggvi Snær Hlinason, Ægir Þór Steinarsson og Martin Hermannsson mættir …
Tryggvi Snær Hlinason, Ægir Þór Steinarsson og Martin Hermannsson mættir í móttökuna á liðshótelinu. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Pólska borgin Katowice verður vettvangur íslenska karlalandsliðsins í körfubolta frá og með deginum í dag og til 4. september.

Þar leikur íslenska liðið leikina sína fimm í D-riðli Evrópumótsins, Eurobasket, og sá fyrsti er gegn Ísrael á fimmtudaginn, 28. ágúst, klukkan 12 á hádegi að íslenskum tíma.

Hinar þjóðirnar í riðlinum eru Frakkland, Slóvenía, Pólland og Belgía, en fjögur af liðunum sex halda áfram keppni og leika í sextán liða úrslitum sem hefjast í Riga í Lettlandi laugardaginn 6. september.

Geimskipið í Katowice

