Kynnist næstu heimaslóðum í gegnum EM

Elvar Már Friðriksson landsliðsmaður í körfubolta fær að kynnast Póllandi í gegnum Evrópumótið í Katowice áður en hann byrjar að spila sjálfur með pólsku félagsliði.
Elvar samdi í sumar við eitt af stærstu félögum Póllands, Anwil Wloclawek, en hann lék með Maroussi í Grikklandi síðasta vetur. Borgin Wloclawek er í miðju Póllands, um 300 kílómetrum norðan við Katowice.
Njarðvíkingurinn sagði við mbl.is á hóteli landsliðsins í Katowice í morgun að hann ætti enn eftir að hitta sína nýju liðsfélaga í Póllandi.
„Þeir eru byrjaðir að æfa en ég hef verið á fullu í undirbúningi með landsliðinu undanfarnar vikur og ég sé þá því ekki fyrr en mótinu hérna er lokið.
Ég hef kynnt mér pólska körfuboltann að undanförnu en ég þekkti fyrirfram ekki mikið til hans. Það er ljóst að hann er mjög vinsæll hérna, flottur körfubolti spilaður, bæði er deildin sterk og landsliðið gott þannig að þetta er mikil tilhlökkun," sagði Elvar.
Hann mun meðal annars mæta pólska landsliðinu, sem er í riðli með því íslenska, en þjóðirnar mætast í Katowice á sunnudagskvöldið kemur. Pólverjar enduðu í fjórða sæti á síðasta Evrópumóti.
„Já, það er fínt að fá að spreyta sig aðeins hérna í Póllandi og kynnast umhverfinu áður en ég mæti til æfinga hjá liðinu," sagði Elvar Már Friðriksson.