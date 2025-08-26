Leikmennirnir í minnihluta í íslenska landsliðshópnum

Landsliðsmennirnir sjálfir eru í minnihluta í hóp íslenska karlalandsliðsins í körfuknattleik sem nú er komið til Katowice í Póllandi og leikur þar á EM 2025 sem hefst á fimmtudaginn.
Í íslenska hópnum eru 28 manns og þar af tólf leikmenn.
„Það eru margir sem þurfa að koma nálægt þessu. Ýmsar kröfur frá FIBA eru þess valdandi að við erum með stóran hóp af fólki með okkur. Hver einasti veit sitt hlutverk og gerir sitt hlutverk vel. Það er líka það sem skiptir máli. Þetta er hópur af öflugu fólki sem gerir sitt.
Svo er stærri hópur fyrir utan þennan, fjölskyldur, makar leikmanna og allt þetta. Þetta er ekki bara liðið, þjálfarnir og starfsfólkið. Þetta er ein stór fjölskylda," sagði Hannes S. Jónsson framkvæmdastjóri KKÍ við mbl.is á hóteli landsliðsins í Katowice þegar liðið kom þangað í gærkvöld.
„Fyrir utan leikmennina eru þjálfarar, sjúkraþjálfari, læknir, liðsstjóri og fleiri. Samkvæmt kröfum FIBA þurfum við að vera með fjögurra manna fjölmiðlateymi sem sér um miðla KKÍ og samskipti við fjölmiðla. Við héldum að það væri nóg að vera með einn en það var aldeilis ekki þannig.
Svo erum við að prófa annað skemmtilegt sem er að vera með íþróttasálfræðing með í för. Björn Orri Hermannsson hefur fylgt leikmönnunum, er með þeim á öllum æfingum og í ferðum. Þetta er ekki samkvæmt kröfum FIBA en Björn er aðeins annar af tveimur sem eru ekki hérna samkvæmt kröfum," sagði Hannes.
„Þetta er búinn að vera margra mánaða undirbúningur fyrir starfsfólkið á skrifstofunni. Ég er heppinn með að vera með fáa en öfluga starfsmenn í kringum okkur hjá sambandinu sem eru klárir í að ganga í hvaða verk sem er.
Þetta er stórt, og við þurfum um leið að átta okkur á því að hvort sem við tölum um körfubolta eða aðrar íþróttagreinar að það er ekkert sjálfsagt að við séum að fara á stórmót eins og þetta.“
„Það sem við þurfum því að gera á móti eins og þess er að njóta þess. Hvort sem það er körfubolti, handbolti, fótbolti eða hvaða íþrótt sem er, þá eigum við sem erum heima eða hér á svæðinu að njóta þess að eiga landslið á stóra sviðinu. Það er fullt af þjóðum sem komast ekki hingað og öfunda okkur, og ég fæ fullt af slíkum viðbrögðum í alþjóðastarfinu.
Mér finnst við stundum ekki gera okkur grein fyrir því heima á Íslandi hvað við erum að gera góða hluti. Í þessu tilfelli er það ansi stórt afrek að vera með lið á Eurobasket 2025 og við eigum að njóta þess," sagði Hannes.
Kemur fyrsti sigur Íslands í lokakeppni EM á þessu móti?
„Ég vona það svo sannarlega, það er það sem við viljum. Við getum unnið og tapað - en auðvitað langar alla í fyrsta sigurinn. Við erum jú í þessu til að vinna," sagði Hannes Sigurbjörn Jónsson framkvæmdastjóri KKÍ.