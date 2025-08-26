Margt jákvætt gegn sterkum þjóðum

Kristinn Pálsson landsliðsmaður í körfuknattleik segir að íslenska liðið hafi endað undirbúning sinn fyrir EM í Póllandi með mjög góðum leik gegn firnasterku liði Litháens síðasta föstudag.
„Undirbúningurinn fyrir þetta mót hefur verið frábær. Við erum búnir að spila fimm leiki að undanförnu og mér finnst vera stígandi í frammistöðunni hjá okkur. Við erum búnir að spila móti erfiðum og sterkum þjóðum en mér finnst margt hafa verið jákvætt í þeim," sagði Kristinn þegar mbl.is ræddi við hann á liðshóteli landsliðsins í Katowice.
Hvaða leikur fannst þér bestur á undirbúningstímabilinu?
„Við unnum Svíana, sem er að sjálfsögðu mjög stórt, en mér fannst leikurinn gegn Litháum vera okkar besti leikur, heilt yfir. Þeir eru ein af fimm bestu þjóðunum og Elvar spilaði ekkert í síðari hálfleik, en við stóðum í þeim allan tímann. Þó þeir hafi verið tíu stigum yfir fannst mér við höndla pressuna þeirra mjög vel og við náðum að spila okkar sóknir.
Það sem við þurfum síðan að bæta mest þegar komið er út í mótið er að taka fleiri varnarfráköst og að geta hlaupið í bakið á liðunum. Þegar við náum því erum við í mjög góðum málum á þessu móti.“
Hvernig mótherji verður Ísrael í fyrsta leiknum á fimmtudag?
„Ísraelsmenn eru ekkert ólíkir okkur. Þeir vilja hlaupa með boltann, þeir vilja taka snögg skot og eru frekar ókerfisbundnir, eins og við erum eiginlega sjálfir, en þegar upp er staðið finnst mér við gera þetta „control chaos" betur en þeir og ef við náum að frákasta vel erum við held ég í mjög góðum málum á móti þeim.
Þessi fyrsti leikur mótsins hefur að sjálfsögðu mikið að segja um hvernig ykkur tekst til hérna í Katowice.
„Já, eins og allir leikir á þessu móti. Við viljum auðvitað mæta í alla leiki til að vinna þá, það er markmiðið hjá okkur. Ef við getum sýnt góða frammistöðu gegn Ísrael þá finnst mér við helvíti líklegir til að taka sigur," sagði Kristinn Pálsson.