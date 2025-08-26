Niðurröðunin gæti reynst okkur hagstæð

Craig Pedersen landsliðsþjálfari karla í körfuknattleik er ánægður með undirbúning liðsins fyrir EM í Katowice og telur að niðurröðun mótsins eigi að geta reynst íslenska liðinu hagstæð.
„Undirbúningurinn hefur verið mjög góður. Við lékum fimm vináttulandsleiki og það má segja að þeir hafi verið mjög vel valdir. Við mættum stærri og sterkari liðum, rétt eins og við munum mæta á Evrópumótinu," sagði Pedersen við mbl.is á hóteli landsliðsins í Katowice.
„Við lékum nokkra góða leiki, unnum einn þeirra og aðrir voru jafnir, auk þess sem við áttum mjög góða kafla í leikjum gegn afar sterkum andstæðingum, Ítalíu og Litháen.
Þetta var því mjög jákvætt. Leikmennirnir okkar eru komnir með mikla reynslu af því að spila gegn liðum í þessum gæðaflokki, liðum sem eru hávaxnari en við og líkamlega sterkari, og vonandi mun það koma okkur til góða á Evrópumótinu.“
Þið mætið Ísrael í fyrsta leiknum á fimmtudaginn. Hvernig leik eigum við von á?
„Þeir eru með marga mjög góða leikmenn, hávaxna og líkamlega sterka menn, og svo einn gríðarlega góðan NBA-leikmann sem getur verið mjög afgerandi í þeirra leik.
Það er spennandi að mæta þeim, við erum með ýmislegt í okkar vopnabúri sem getur komið okkur til góða, og gefið okkur aukna möguleika.
En það er ljóst að við verðum að spila vel í allar 40 mínúturnar til að eiga möguleika og vonandi tekst okkur að knýja fram sigur.“
Þið byrjið einmitt á leikjum við Ísrael og Belgíu, þeim tveimur liðum sem þið ættuð fyrirfram að eiga mesta möguleika á að sigra. Hvernig er að hefja mótið á þessum leikjum?
„Ég held að niðurröðun mótsins sé okkur hagstæð. Við ættum að vera ferskastir strax í upphafi mótsins en við munum aðeins horfa á einn leik í einu. Við verðum að spila eins vel og mögulegt er gegn Ísrael og eftir það skoðum við leikinn gegn Belgíu. En akkúrat núna er fókusinn allur á Ísrael," sagði Craig Pedersen.