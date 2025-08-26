Vil ekki taka því eins og sjálfsögðum hlut

„Þetta er enn smá óraunverulegt en við erum mættir á staðinn og tilhlökkunin er mikil,“ segir Martin Hermannsson, landsliðsmaður í körfuknattleik.
Íslenska landsliðið kom til Katowice í Póllandi í gærkvöld og mbl.is ræddi við Martin á liðshótelinu í morgun áður en liðið hélt á æfingu í Spodek-keppnishöllinni klukkan tólf á hádegi að íslenskum tíma.
Þar mætir það Ísrael í fyrsta leik Evrópukeppninnar klukkan tólf á fimmtudaginn.
„Við erum nývaknaðir núna, erum aðeins að melta þetta allt saman en maður finnur núna að fiðringurinn er að koma. Undanfarið höfum við spilað vináttulandsleikina með það aftast í huganum að reyna ekki of mikið, ekki meiðast eða taka óþarfa sénsa.
Núna setur maður öll spilin á borðið og það er hrikalega gott að vera komnir hingað allir heilir, fyrir utan Hauk. Þetta er mikil tilhlökkun, fjölskyldan er væntanleg á morgun, og allt eins og á að vera. Sólin skín, maturinn góður og félagsskapurinn góður - ekki yfir neinu að kvarta,“ sagði Martin við mbl.is.
Liðið lauk törn fimm vináttulandsleikja með leik gegn Litháen á föstudaginn og liðið dvaldi þar jafnframt frá fimmtudegi til mánudags. Martin er mjög ánægður með þá dvöl.
„Já, það var frábært lokapúsl í undirbúningnum að fara þangað og vera ekki að ferðast aftur heim og svo hingað, heldur vera þar og æfa vel. Við erum með frábært þjálfarateymi og sjúkraþjálfara þannig að maður er búinn að vera í góðri meðhöndlun síðustu fimm daga.
Þar með eru engar afsakanir lengur. Núna er það stóra „showið“, eitthvað sem maður hefur beðið eftir, ekki bara síðan í febrúar heldur síðan árið 2017 þegar við fórum síðast á EM.
Ég reyndi að taka því ekki eins og sjálfsögðum hlut að vera mættur á EM. Ég vil reyna að njóta þess að vera hérna. Í tvö fyrstu skiptin var maður að hugsa fram í tímann, hugsa um næstu ár og náði ekki að gleyma sér í augnablikinu.
Svo eru allt í einu liðin átta ár og á þeim tíma hugsaði maður oft um hvort maður fengi einhvern tíma að upplifa þetta aftur. Við vorum grátlega nálægt því að komast á EM 2022 en núna erum við mættir með frábært lið og menn á besta aldri.
Ég passa mig á því að reyna að brosa sem mest og hafa gaman af þessu, en um leið er þetta keppni og maður vill vinna. Ég er keppnismaður og þyrstir í þennan fyrsta sigur okkar á stórmóti,“ sagði Martin Hermannsson.