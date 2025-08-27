Allir á þeim stað að vilja lengra

Styrmir Snær Þrastarson landsliðsmaður í körfuknattleik bíður spenntur eftir fyrsta leik sínum fyrir Ísland á stórmóti.
Ísland mætir Ísrael í fyrsta leiknum í D-riðli Evrópukeppninnar í Katowice í Póllandi á hádegi á morgun að íslenskum tíma og þar mun Styrmir, sem nú er orðinn leikmaður Zamora á Spáni eftir tvö ár í Belgíu, leika sinn 26. landsleik.
„Það er geysilega gaman að vera kominn hingað á stórmót og ég er mjög spenntur. Hérna spilar maður með mörgum strákum sem ég hef litið upp til í gegnum tíðina, og svo bestu vinunum líka," sagði Styrmir við mbl.is á hóteli landsliðsins í Katowice í dag.
„Þetta er eitthvað sem mann hefur lengi dreymt um. Þetta er risastór og flott höll sem við spilum í, maður horfði á mótin 2015 og 2017 og dreymdi um að komast einhvern tíma á stórmót sjálfur og nú er þetta orðið að veruleika.“
Styrmir, sem varð 24 ára fyrr í þessum mánuði og er 2,01 metrar á hæð, segir að væntingarnar innan landsliðshópsins séu miklar.
„Sem hlutlaus aðili væru mestu væntingarnar fólgnar í því að sækja einn sigur en við erum allir komnir á þann stað að vilja ná lengra. Við trúum á okkur og ég er viss um að við getum unnið leiki á þessu móti. Við förum inn í leikinn við Ísrael til þess að vinna og sjáum alveg möguleikana í því.
Um leið horfir hann fram yfir Evrópumótið og feril með nýju liði í spænsku B-deildinni.
„Það verður örugglega gaman. Ég þekki ekki mikið til staðarins en ég er búinn að tala við leikmenn í landsliðinu sem hafa spilað í þessari deild og mér líst mjög vel á þetta. Mér er lofað góðu hlutverki og liðið spilar hraðan körfubolta sem hentar mér mjög vel. Vonandi á maður gott tímabil framundan en fyrst er það EM," sagði Styrmir Snær Þrastarson.