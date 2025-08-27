Allt öðruvísi lið Íslands í dag

Craig Pedersen, landsliðsþjálfari í körfuknattleik, er kominn með Ísland í þriðja sinn í lokakeppni EM. Hann segir að liðið sem nú mætir til leiks í Katowice sé afar ólíkt íslensku liðunum sem léku á EM 2015 og 2017.
„Bæði 2015 og 2017 vorum við með lágvaxið lið þar sem okkar miðherji og stærsti maður var Hlynur Bæringsson, rétt tveir metrar á hæð,“ sagði Pedersen þegar Morgunblaðið ræddi þetta við hann á hóteli landsliðsins í Katowice í gær.
„Nú höfum við Tryggva Snæ Hlinason í liðinu, og hann er með miklu meiri reynslu en þegar hann spilaði kornungur með okkur á EM 2017. Núna er hann lykilmaður í okkar liði, en svo erum við með leikmenn eins og Martin, Elvar og Ægi sem eru allir á hátindi ferilsins, eða að nálgast hann. Mér finnst þeir reyndar vera enn allir að bæta sig.
Martin var þegar orðinn lykilmaður árið 2017 en í dag er hann margfalt betri leikmaður en fyrir átta árum. Vonandi getum við nýtt þessa reynslu sem allra best,“ sagði Craig Pedersen.