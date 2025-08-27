Íþróttir | Körfubolti | Morgunblaðið | 27.8.2025 | 13:20

Allt öðruvísi lið Íslands í dag

Æfing Craig Pedersen fylgist með sínum mönnum á æfingu landsliðsins …
Æfing Craig Pedersen fylgist með sínum mönnum á æfingu landsliðsins í Spodek-höllinni í Katowice í gær. Þar hefst fyrsti leikur kl. 12 á morgun. Morgunblaðið/Eggert
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Craig Pedersen, landsliðsþjálfari í körfuknattleik, er kominn með Ísland í þriðja sinn í lokakeppni EM. Hann segir að liðið sem nú mætir til leiks í Katowice sé afar ólíkt íslensku liðunum sem léku á EM 2015 og 2017.

Niðurröðunin gæti reynst okkur hagstæð
Frétt af mbl.is

Niðurröðunin gæti reynst okkur hagstæð

„Bæði 2015 og 2017 vorum við með lágvaxið lið þar sem okkar miðherji og stærsti maður var Hlynur Bæringsson, rétt tveir metrar á hæð,“ sagði Pedersen þegar Morgunblaðið ræddi þetta við hann á hóteli landsliðsins í Katowice í gær.

„Nú höfum við Tryggva Snæ Hlinason í liðinu, og hann er með miklu meiri reynslu en þegar hann spilaði kornungur með okkur á EM 2017. Núna er hann lykilmaður í okkar liði, en svo erum við með leikmenn eins og Martin, Elvar og Ægi sem eru allir á hátindi ferilsins, eða að nálgast hann. Mér finnst þeir reyndar vera enn allir að bæta sig.

Martin var þegar orðinn lykilmaður árið 2017 en í dag er hann margfalt betri leikmaður en fyrir átta árum. Vonandi getum við nýtt þessa reynslu sem allra best,“ sagði Craig Pedersen.

