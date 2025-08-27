Íþróttir | Körfubolti | Morgunblaðið | 27.8.2025 | 10:07

Eftirvæntingin orðin gífurleg

Ægir Þór Steinarsson, Elvar Már Friðriksson
Ægir Þór Steinarsson, Elvar Már Friðriksson og símaveggfóður Elvars Más af Ægi Þór. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Morgunblaðið

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Eftirvæntingin er orðin gífurleg. Átta ár eru síðan karlalandsliðið í körfuknattleik spilaði síðast á Evrópumóti.

Í hádeginu á morgun snýr Ísland loks aftur á EM er liðið mætir Ísrael í fyrsta leik D-riðils sem verður allur leikinn í Katowice í Póllandi.

Íslenska liðið er í leit að sínum fyrsta sigri á Evrópumóti og ég hugsa að það væri einmitt upplagt að ná fyrsta sigrinum gegn Ísrael.

Ísrael er í 39. sæti heimslistans á meðan Belgía, sem er einnig í riðlinum, er í 40. sæti. Ísland er í 50. sæti en liðið er hvergi bangið eftir glæsilega sigra gegn mun sterkari þjóðum á síðustu árum.

