Íslendingastaður í miðborg Katowice

Þessi hópur Íslendinga var á Green Point í miðborg Katowice …
Þessi hópur Íslendinga var á Green Point í miðborg Katowice síðdegis í dag og allir bíða spenntir eftir fyrsta leiknum á morgun. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Íslendingar hafa streymt til pólsku borgarinnar Katowice í dag og kvöld og þar lendir hver flugvélin á fætur annarri með stuðningsfólk körfuboltalandsliðs karla innanborðs.

Um eitt þúsund Íslendingar verða á leiknum sem hefst klukkan 14 að staðartíma, 12 á hádegi að íslenskum tíma.

Veitingastaðurinn Green Point í miðborg Katowice verður miðstöð íslenska stuðningsfólksins á meðan keppnin stendur yfir.

Þar komu margir Íslendingar saman síðdegis í dag og viðbúið að fleiri bætist í hópinn.

Stuðingsfólkið getur mætt á Green Point frá og með klukkan 11 í fyrramálið, eða þremur tímum fyrir leik, og búast má við fjölmenni.

Þá verður svokallað "Fanzone" framan við Spodek-höllina opnað nokkru fyrir leik og þar verður eflaust fjölmennt síðustu tímana áður en hann hefst.

