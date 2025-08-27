Íslendingastaður í miðborg Katowice

Íslendingar hafa streymt til pólsku borgarinnar Katowice í dag og kvöld og þar lendir hver flugvélin á fætur annarri með stuðningsfólk körfuboltalandsliðs karla innanborðs.
Um eitt þúsund Íslendingar verða á leiknum sem hefst klukkan 14 að staðartíma, 12 á hádegi að íslenskum tíma.
Veitingastaðurinn Green Point í miðborg Katowice verður miðstöð íslenska stuðningsfólksins á meðan keppnin stendur yfir.
Þar komu margir Íslendingar saman síðdegis í dag og viðbúið að fleiri bætist í hópinn.
Stuðingsfólkið getur mætt á Green Point frá og með klukkan 11 í fyrramálið, eða þremur tímum fyrir leik, og búast má við fjölmenni.
Þá verður svokallað "Fanzone" framan við Spodek-höllina opnað nokkru fyrir leik og þar verður eflaust fjölmennt síðustu tímana áður en hann hefst.