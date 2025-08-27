Íþróttir | Körfubolti | mbl | 27.8.2025 | 20:01

Jókerinn með tvöfalda tvennu – Finnland vann Norðurlandaslag

Nikola Jokic fagnar í kvöld.
Nikola Jokic fagnar í kvöld. Ljósmynd/FIBA

Serbía fer vel af stað á Evrópumóti karla í körfubolta en serbneska liðið vann það eistneska, 98:64, í 1. umferðinni í riðlakeppninni í kvöld. A-riðilinn er leikinn í Ríga höfuðborg Lettlands.

Nikola Jovic, leikmaður Miami Heat í NBA-deildinni, var stigahæstur hjá Serbíu með 18 stig. Nikola Jokic, leikmaður Denver Nuggets og einn besti leikmaður NBA-deildarinnar, gerði ellefu stig og tók tíu fráköst. Henri Drell gerði ellefu fyrir Eistland.

Tyrkland vann sannfærandi sigur á Lettlandi, 93:73, í sama riðli. Cedi Osman skoraði 20 stig fyrir Tyrkland og Rihards Lomazs gerði 16 fyrir Lettland.

Lauri Markkanen fer vel af stað.
Lauri Markkanen fer vel af stað. Ljósmynd/FIBA

Finnland vann nauman sigur á Svíþjóð á heimavelli sínum í Tampere þar sem B-riðillinn fer fram. Urðu lokatölur 93:90.

NBA-stjarnan Lauri Markkanen, leikmaður Utah Jazz, skoraði 28 stig fyrir Finnland. Ludvig Håkanson gerði 28 fyrir Svíþjóð.

