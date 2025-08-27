Íþróttir | Körfubolti | mbl | 27.8.2025 | 17:20

Mikil vinátta og ekkert skemmt epli

Sigtryggur Arnar Björnsson á æfingu landsliðsins.
Sigtryggur Arnar Björnsson á æfingu landsliðsins. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Þessi hópur Íslendinga var á Green Point í miðborg Katowice síðdegis í dag og allir …

Íslendingastaður í miðborg Katowice

» Fleiri tengdar fréttir

Sigtryggur Arnar Björnsson landsliðsmaður í körfuknattleik segir að vináttan sé mikil í landsliðshópnum sem býr sig undir Evrópukeppnina í Katowice.

Ísland mætir þar Ísrael í fyrsta leiknum á morgun, fimmtudag, klukkan 12 að íslenskum tíma.

„Það eru allir góðir vinir í þessum hópi og mikill „banter" í gangi þegar við komum saman. Þetta skiptir miklu máli í liðsíþrótt, að kemistrían sé góð. Þannig er þetta hjá okkur," sagði Sigtryggur Arnar þegar mbl.is ræddi við hann á hóteli landsliðsins í Katowice í dag.

„Sá sem situr með okkur í matsal og rútu finnur strax að það er mikið glens og gaman í hópnum. Ef það væri eitt skemmt epli í hópnum myndi það alveg skemma fyrir öllum, en það er ekkert þannig hjá okkur. Þetta er heill og flottur hópur," sagði Sigtryggur Arnar Björnsson.

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Þessi hópur Íslendinga var á Green Point í miðborg Katowice síðdegis í dag og allir …

Íslendingastaður í miðborg Katowice

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Furðar sig á að treyst sé bara á heimamenn „Bylting“ í heilbrigðisþjónustu Vilja samræmd próf eins og áður tíðkuðust Fara fram á áframhaldandi gæsluvarðhald
Fleira áhugavert
Tókst ekki að brjótast inn í hraðbankann Telja hringveginn ekki í hættu Vilja samræmd próf eins og áður tíðkuðust 740 manns bíða eftir plássi á Stúdentagörðunum