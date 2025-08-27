Mikil vinátta og ekkert skemmt epli

Sigtryggur Arnar Björnsson landsliðsmaður í körfuknattleik segir að vináttan sé mikil í landsliðshópnum sem býr sig undir Evrópukeppnina í Katowice.
Ísland mætir þar Ísrael í fyrsta leiknum á morgun, fimmtudag, klukkan 12 að íslenskum tíma.
„Það eru allir góðir vinir í þessum hópi og mikill „banter" í gangi þegar við komum saman. Þetta skiptir miklu máli í liðsíþrótt, að kemistrían sé góð. Þannig er þetta hjá okkur," sagði Sigtryggur Arnar þegar mbl.is ræddi við hann á hóteli landsliðsins í Katowice í dag.
„Sá sem situr með okkur í matsal og rútu finnur strax að það er mikið glens og gaman í hópnum. Ef það væri eitt skemmt epli í hópnum myndi það alveg skemma fyrir öllum, en það er ekkert þannig hjá okkur. Þetta er heill og flottur hópur," sagði Sigtryggur Arnar Björnsson.