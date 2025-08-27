Íþróttir | Körfubolti | mbl | 27.8.2025 | 9:00 | Uppfært 9:50

Nær Martin að slá met Hauks?

Haukur Helgi Pálsson hefur skorað 123 stig í lokakeppni EM.
Haukur Helgi Pálsson hefur skorað 123 stig í lokakeppni EM. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Íslenskt körfuboltaáhugafólk fjölmennir til Katowice næstu daga.

Uppselt á helgarleiki Íslands á EM

» Fleiri tengdar fréttir

Haukur Helgi Pálsson er stigahæstur í sögu karlalandsliðsins í körfuknattleik í lokakeppni Evrópumótsins.

Haukur var í íslenska liðinu sem lék á EM 2015 í Berlín og EM 2017 í Helsinki. Hann skoraði þar samtals 123 stig í tíu leikjum eða 12,3 stig að meðaltali í leik.

Hann hefur því leikið alla tíu leiki Íslands í lokakeppni EM og það hafa einnig Jón Arnór Stefánsson, Hlynur Bæringsson, Martin Hermannsson, Logi Gunnarsson, Ægir Þór Steinarsson og Pavel Ermolinskij gert.

Haukur missir af EM 2025 vegna meiðsla og þar með á Martin Hermannsson möguleika á að ná stigametinu af honum.

Til þess þarf Martin að skora 37 stig í leikjunum fimm í Katowice, eða rúmlega sjö stig að meðaltali í leik. Martin hefur skorað 87 stig í tíu leikjum Íslands á EM og er fjórði stigahæstur í dag.

Á milli þeirra eru Jón Arnór með 119 stig og Hlynur með 95 stig.

Þá verða Martin og Ægir orðnir leikjahæstir Íslendinga í lokakeppni EM frá og með leiknum gegn Ísrael í Katowice á morgun með 11 leiki hvor.

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Íslenskt körfuboltaáhugafólk fjölmennir til Katowice næstu daga.

Uppselt á helgarleiki Íslands á EM

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Þrifu blóð í iðnaðarbili og Teslunni Tókst ekki að brjótast inn í hraðbankann Móðirin í reglulegum heimsóknum hjá dóttur sinni Saka Bandaríkjamenn um afskipti í Grænlandi
Fleira áhugavert
Vilja samræmd próf eins og áður tíðkuðust Hraðbankinn fundinn með 22 milljónum króna Tókst ekki að brjótast inn í hraðbankann Skjaldbakan, tafirnar og þjóðfélagslega tapið