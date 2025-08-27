Nær Martin að slá met Hauks?

Haukur Helgi Pálsson er stigahæstur í sögu karlalandsliðsins í körfuknattleik í lokakeppni Evrópumótsins.
Haukur var í íslenska liðinu sem lék á EM 2015 í Berlín og EM 2017 í Helsinki. Hann skoraði þar samtals 123 stig í tíu leikjum eða 12,3 stig að meðaltali í leik.
Hann hefur því leikið alla tíu leiki Íslands í lokakeppni EM og það hafa einnig Jón Arnór Stefánsson, Hlynur Bæringsson, Martin Hermannsson, Logi Gunnarsson, Ægir Þór Steinarsson og Pavel Ermolinskij gert.
Haukur missir af EM 2025 vegna meiðsla og þar með á Martin Hermannsson möguleika á að ná stigametinu af honum.
Til þess þarf Martin að skora 37 stig í leikjunum fimm í Katowice, eða rúmlega sjö stig að meðaltali í leik. Martin hefur skorað 87 stig í tíu leikjum Íslands á EM og er fjórði stigahæstur í dag.
Á milli þeirra eru Jón Arnór með 119 stig og Hlynur með 95 stig.
Þá verða Martin og Ægir orðnir leikjahæstir Íslendinga í lokakeppni EM frá og með leiknum gegn Ísrael í Katowice á morgun með 11 leiki hvor.