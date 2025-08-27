Sannfærandi hjá Þýskalandi og Litháen

Þýskaland fer vel af stað á EM karla í körfubolta en þýska liðið vann það svartfellska, 106:76, í fyrstu umferð riðlakeppninnar í Tampere í Finnlandi í dag.
Staðan í hálfleik var 46:43 en þýska liðið var mun sterkara í seinni hálfleik og vann að lokum öruggan sigur.
Franz Wagner leikmaður Orlandi Magic skoraði 22 stig fyrir Þýskaland og Denis Schröder hjá Sacramento Kings gerði 21. Nikola Vucevic leikmaður Chicago Bulls skoraði 23 fyrir Svartfjallaland.
Hið gríðarsterka lið Litháens sigraði Bretland örugglega, 94:70, í sömu borg. Sá leikur þróaðist svipað og stakk Litháen af í seinni hálfleik.
Jonas Valanciunas, leikmaður Denver Nuggets, skoraði 18 stig í jöfnu liði Litháens. Akwasi Yeboah skoraði 17 fyrir Bretland.
Þá hafði Portúgal betur gegn Tékklandi, 62:50, í Ríga í Lettlandi. Portúgal var með 45:40 forskot fyrir fjórða og síðasta leikhlutann og var sterkari aðilinn í honum.
Neemias Queta, leikmaður Boston Celtics, skoraði 23 stig og tók 18 fráköst fyrir Portúgal. Vít Krejci hjá Atlanta Hawks skoraði 10 fyrir Tékkland.